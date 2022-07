Tickets online buchen und ohne Bargeld in den Badepark – so hat man sich das bei der Stadt Wörth vor Saisonbeginn vorgestellt. Doch so einfach ist das nicht.

Am Abend nach der Arbeit noch schnell sportlich ins kühle Nass oder zum Relaxen in den warmen Whirlpool? Prima, dass es den Badepark Wörth gibt! Manchmal dauert es jedoch etwas länger, bis das Gelände betreten werden kann. Mitunter zeigt die kreisrunde Anzeige an den automatischen Drehkreuzen anstatt einem freundlichen Blau ein abweisendes Rot – dann ist das System nicht bereit die Codes auf Eintrittskarten oder vom Smartphone zu scannen. Jedoch kann auch das Blau eine trügerische Sicherheit vermitteln.

Gerade in den letzten Tagen lehnt das Gerät immer wieder Tickets ab. Gemunkelt wird: die Internetleitung zum größten Freibad der Südpfalz hat Schluckauf. Und ohne Netz, kein digitaler Einlass. Dabei klingt es doch so gut: Wörth als „Modellprojekt Digitale Stadt Rheinland-Pfalz“. Und ist es das nicht auch? Einfach ins Schwimmbad, ohne die Geldbörse mitnehmen zu müssen und somit ohne Gefahr diese zu verlieren oder entwendet zu bekommen – das ist prima. QR-Code an den Scanner und hinein ins Urlaubsfeeling!

Karten von DLRG und Schwimmclub gehen nicht

Nun noch eine Zeitung im Badepark-Shop kaufen oder eine Taucherbrille – bezahlt wird natürlich bargeldlos mit dem Telefon. Ach, das geht nicht? Na ja, zum Glück steckt noch eine Giro-Karte in der Handy-Schutzhülle. Wie, Kartenzahlung ist ebenfalls im Shop generell nicht möglich, nur Bares ist Wahres? Bis vor Kurzem gab es eine Lösung: denjenigen, die verzweifelt draußen ohne Online-Ticket stehen, ein Ticket über das Smartphone kaufen und sich bar bezahlen lassen – und schon kann im Shop eingekauft werden. Aber drehte sich die ganze Aktion samt Diskussion nicht darum eben kein Bargeld mehr im Badepark anzuhäufen und alles einfacher zu machen? Dass an den Essensständen und im Badepark-Restaurant derzeit keine Kartenzahlung möglich ist, daran sind Stammgäste zumindest schon gewöhnt.

Fast schon daran gewöhnt hatten sich übrigens auch Mitglieder von DLRG und Schwimmclub, dass ihre Karten lange einfach nicht im Badepark funktionieren wollten, obwohl sie das im Hallenbad taten. Doch dieses Problem ist mittlerweile gelöst.

Es fehlt ein konsequentes Konzept

Ebenso wie das Problem vor Ort keine Eintrittskarten kaufen zu können. Auch wenn der „Schritt zurück“ vor kurzem noch kategorisch ausgeschlossen wurde: Am Eingang wandern seit ein paar Tagen wieder öfters mal Euro-Stücke und -Scheine über den Tresen. Der Kartenkauf ist wieder möglich und wird auch rege genutzt, wie zu beobachten ist.

Überfällig – denn sind wir mal ehrlich: eine reine Online-Lösung wird so lange nicht funktionieren, wie noch Leute mit zig ausgedruckten QR-Codes vor den Drehkreuzen hantieren und so lange es kein konsequentes Konzept gibt – oder ein großer Freizeitbetrieb davon abhängig ist, ob eine Internetleitung gerade Schluckauf hat oder nicht.

Ein schönes Wochenende

Marco Burck