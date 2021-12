Ein leicht verletzter Sattelzug-Fahrer und ein Schaden in Höhe von rund 100.000 Euro entstand bei einem Unfall auf der A 65 an Heilig Abend. Kurz nach 16.00 Uhr befuhr der Fahrer eines 40 Tonnen schweren Sattelzuges die Auffahrt der Anschlussstelle Kandel-Süd und wollte von dort weiter auf die A 65 in Richtung Ludwigshafen. Vermutlich infolge einer nicht angepassten Geschwindigkeit verlor der Fahrer nach Polizeiangaben im Verlauf der dortigen Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier durchbrach er die Leitplanke, kippte anschießend um und blieb im angrenzenden Grünstreifen auf dem Dach liegen. An dem mit Zwiebeln beladenen Sattelzug entstand dabei ein Totalschaden, welcher sich auf 100.000 Euro belaufen dürfte. Der Fahrer verletzte sich nur leicht, wurde jedoch vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Ebenfalls war die Freiwillige Feuerwehr Kandel mit fünf Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften vor Ort. Da die Bergung des vollbeladenen Sattelzuges sich als schwierig erwies, musste die Auffahrt der Anschlussstelle Kandel Süd in Richtung Ludwigshafen bis zum Morgen des 25. Dezember gesperrt bleiben.