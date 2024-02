Über einen Zimmermannshammer, welcher auf der rechten Spur der A65 in Fahrtrichtung Landau lag, fuhr am Montagmorgen gegen 7 Uhr ein Sattelzug. Dadurch wurde ein Reifen des Aufliegers so stark beschädigt, dass er sich vom Anhänger löste. Der Sattelzug konnte nicht zur nächsten Nothaltebucht fahren und blieb deshalb auf der rechten Fahrspur stehen. Während den Bergungsmaßnahmen kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Verlierer des Hammers konnte laut Polizei nicht ermittelt werden.