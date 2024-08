Die Kreisverwaltung Germersheim, als Träger der weiterführenden Schulen im Landkreis, nutzt wie in den Jahren zuvor die Zeit der Sommerferien, um Sanierungs- und Bauarbeiten an den Gebäuden zu erledigen.

Der Schwerpunkt liegt Landrat Fritz Brechtel zufolge in diesem Sommer auf drei Schulen, an denen bereits umfassende Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten begonnen haben. „Wir haben versucht, insbesondere die emissionsreichen Maßnahmen verstärkt auf diese Zeit zu legen, um den in wenigen Wochen startenden Schulbetrieb so wenig wie möglich zu beeinträchtigen,“ so der Landrat. Christoph Buttweiler, Erster Kreisbeigeordneter und Schuldezernent, ergänzt: „An der Geschwister-Scholl-Realschule plus in Germersheim laufen die Arbeiten noch bis Ende 2025, während an der Berufsbildenden Schule in Wörth ein Bauabschnitt bereits Ende des Jahres fertiggestellt werden soll. Bei der IGS in Kandel ist mit einer Fertigstellung des Außenbereichs im ersten Quartal des kommenden Jahres zu rechnen.“

Marion Leiner, Leiterin des zuständigen Fachbereichs „Projekte Hochbau“ konkretisiert: An der IGS geht es aktuell „um das Thema Entwässerung und die Verlegung von Elektroleitungen“ sowie den anschließenden Vorbereitungen für eine Verlegung des Pflasters. In Wörth seien unter anderem Dachdecker, Fassadenbauer, Gerüstbauer, Trockenbauer, Sanitär- sowie Heizungs-, Lüftungs- und Elektrobetriebe am Werk. Diese sorgten dafür, dass die Arbeiten an Dach, Fassade, Sonnenschutz und den nötigen Innenbauten schnell vorankommen. Bei der Heizung gehe es um Neu-Installationen, wie bei den Heizkörpern. Abgeschlossen sind bereits die Betonarbeiten und die Schadstoffsanierung. Insgesamt liegen die Arbeiten Leiner zufolge weitestgehend im Zeitplan.

Die Geschwister-Scholl-Realschule plus in Germersheim ist die zweite Großbaustelle, die der Kreis in diesen Sommerferien intensiv voranbringen möchte. Hier sind ebenfalls die Rückbauten der Elektro, Heizungs- und sanitären Installationen sowie der Abbau von Schadstoffen abgeschlossen. Derzeit laufen die Rohbauarbeiten im Innenbereich sowie die Rückverankerung der Fassade, die bis Ende der Schulferien beendet sein soll. Stahlbau- und Trockenbauarbeiten beginnen im Laufe dieser Woche. Eine geringe Verzögerung, die zu Baubeginn aufgrund von Verspätungen beim Gerüstbau aufgetreten war, konnte inzwischen wieder eingeholt werden.

Im kommenden Jahr liegt ein Schwerpunkt auf der Sanierung des Wörther Europa-Gymnasiums (EGW) sowie auf den Planungen für das neu gegründete Gymnasium in Rheinzabern. Während im EGW bereits Voruntersuchungen für die Betonsanierung am M-Bau stattgefunden haben, wurde in Rheinzabern mit den Untersuchungen des Baugrunds begonnen.