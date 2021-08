Die Stadt Wörth plant die Asphaltdecke ausgehend von der Hauptstraße bis zur Straße Im Ziegelfeld im Ortsbezirk Schaidt zu erneuern. Ebenso ist der Bau eines Gehweges von der Hauptstraße bis an den vorhandenen Gehweg in der Speyerer Straße vorgesehen. Des weiteren planen die Pfalzwerke die Erdverlegung vorhandener Leuchtenkabel und die Verlegung eines Niederspannungs- und Mittelspannungskabels. Im östlichen Bereich des Straßenzuges, etwa in Höhe der Schule, ist der Bau einer Fahrbahneinengung zum Zwecke einer Überquerungshilfe und der Verkehrsberuhigung vorgesehen. Die Bauarbeiten werden, aufgrund von Urlaubszeit der ausführenden Baufirma sowie erschwerter Bedingungen der Materialbeschaffung erst im August anlaufen. Die veranschlagte Bauzeit beträgt vier Monate.