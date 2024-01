Seit Anfang des Jahres ist Tobias Gäbelein (48), neuer Chefarzt der unfallchirurgischen und orthopädischen Abteilung der Asklepios Südpfalzklinik in Kandel. Seit mehr als 20 Jahren ist Gäbelein als Arzt tätig. „Während meiner Assistenzarztzeit durfte ich rund fünfeinhalb Jahre in der Unfallchirurgie arbeiten und Erfahrungen sammeln. So wurde aus der Faszination eine richtige Leidenschaft. 2009 habe ich meinen Facharzt in Chirurgie erhalten“, sagt Gäbelein. Drei Jahre später folgte die Schwerpunktbezeichnung Unfallchirurgie.

Als Facharzt vertiefte er vier Jahre lang seine Expertise im chirurgisch-orthopädischen Bereich an Krankenhäusern in München und Kaiserslautern. 2014 folgte seine erste Oberarztstelle einer unfallchirurgischen und orthopädischen Abteilung. Dort blieb er zehn Jahre lang.

2020 hat Gäbelein seinen Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie erfolgreich abgeschlossen. Im vergangenen Jahr folgte die Zusatzbezeichnung Spezielle Unfallchirurgie.