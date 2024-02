Zirka 10.000 Euro Sachschaden und ein leicht verletzter Rollerfahrer sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Dienstag gegen 13.50 Uhr in Kandel. Eine 29-jährige VW-Fahrerin wollte in der Lauterburger Straße nach links in einen Supermarkt abbiegen und übersah hierbei im Gegenverkehr einen herannahenden Rollerfahrer. Beim Zusammenstoß wurde der Rollerfahrer über den Personenwagen geschleudert. Er wurde laut Polizei vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.