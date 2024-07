Die Handballabteilung des TV 03 Wörth lädt von Freitag, 2. bis Sonntag, 4. August, wieder zum „Rock am Altwasser“ beim Schützenhaus im Saubögel ein. Freitags startet die Mallorca-Party mit DJ Daniel Hahn. Der Eintritt ist frei. Samstag gibt es die klassische „Rock am Altwasser- Musikexplosion“: Rockmusik mit Eased Music Group und Dropout music. Die Band Eased Music Group ist das erste Mal dabei und die Handballer sind froh, dass es geklappt hat. Dropout sind keine Neulinge bei dem Altwasser-Festival und wollen für ordentlich Feuer auf der Bühne sorgen. Am Sonntag ist ein Familientag angesagt mit ökumenischem Gottesdienst, der AH-Band, dem Musikverein Harmonie Maximiliansau, der Kindergruppe der Altrheinnarren, einer Hopsburg, Kinderspielen und vielem mehr.