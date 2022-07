WÖRTH. Die schon traditionelle und weit über die Grenzen der Stadt bekannte Open-Air-Veranstaltung „Rock am Altwasser“ der Handballabteilung des TV Wörth steht vor der Tür. Ab sofort gibt es Eintrittskarten zu kaufen.

Aufgrund fehlender Einnahmen wegen der erneuten Absage der Oldienight – zum dritten Mal in Folge übrigens – hat sich das Organisationsteam entschlossen, das Fest „Rock am Altwasser“ anstatt nur am Samstagabend auf drei Tage auszuweiten – vom 29. bis 31. Juli.

Freitags stehen „X-RAYS Rockband“ und „Dropout“ auf der Bühne. Einlass ist um 18.30 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr. Den Samstag bestreiten „Mad House“ – bekannt vom vorigen Jahr – sowie „Anti Tank Gun“, die jahrelang ihren Auftritt bei der Oldienight hatten. Einlass und Beginn ist wie Freitag.

„Etwas für Alle“ am Sonntag

Der Sonntag steht unter dem Motto: „Etwas für Alle von Wörther Vereinen“ und beginnt um 10 Uhr mit einem Ökumenischen Gottesdienst begleitet vom Singen Wörther Chöre. Nachmittags ist ein Kinderprogramm von 13 bis 17 Uhr vorgesehen, die AH-Band des FC Bavaria spielt von 15 bis 17 Uhr auf, der Musikverein Jockgrim folgt, bevor die Tanzgruppe „Quappen“ der Altrheinnarren und gegen 18 Uhr die Band des Jazz-Clubs Wörth für Unterhaltung sorgen.

Tickets für Freitag kosten 10 Euro und für Samstag 12 Euro. Sie können derzeit nur über die Homepage unter www.handball-woerth.de/index.php/tickets) erworben werden. Wer keinen Onlinezugang hat, kann sich bei Abteilungsleiter Helmut Wesper melden. Der Sonntag ist eintrittsfrei.