Hinweis der Redaktion: Es gibt eine aktualisierte Berichterstattung, diese finden Sie hier.

[Aktualisiert] Ein rheinabwärts fahrender Schubverband ist am Mittwochnachmittag an der Straßenbrücke Wörth/Karlsruhe hängen geblieben und steckte dort mehrere Stunden fest. Bei dem Zusammenstoß wurde eine Schiene des Brückenuntersichtgeräts, die am Brückenüberbau befestigt ist sowie der Brückenüberbau beschädigt. „Die Standsicherheit der Brücke ist jedoch weiterhin gegeben“, so das Regierungspräsidium Karlsruhe. Der normale Verkehr könne weiter über die Brücke fahren. Für den genehmigungspflichtigen Schwerlastverkehr mit über 44 Tonnen Gesamtlast wird die Brücke dagegen gesperrt.

Der Schiffsverkehr musste am Mittwoch zwischenzeitlich eingestellt werden, der Straßenverkehr lief weiter, so Knust. Gegen 18 Uhr war das Schiff wieder frei.