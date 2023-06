Seit 18 Uhr ist der Schubverband wieder frei, der am Mittwoch an der Rheinbrücke Wörth/Karlsruhe hängen geblieben war. Seit dem Nachmittag steckte er mit zwei Teilen seiner Ladung am Boden der Brücke fest. Die großen Stahlteile sind Elemente einer Brückenkonstruktion und wurden im Elsass gefertigt. Zur Zeit befindet sich der Schubverband auf dem Weg in den Karlsruher Hafen; dort will er einen niedrigeren Wasserstand abwarten.

Nur Schwerlaster werden umgeleitet

Bei dem Zusammenstoß wurde eine Schiene des Brückenuntersichtgeräts, die am Brückenüberbau befestigt ist sowie der Brückenüberbau beschädigt. „Die Standsicherheit der Brücke ist jedoch weiterhin gegeben“, so das Regierungspräsidium Karlsruhe. Der normale Verkehr könne weiter über die Brücke fahren. Für den genehmigungspflichtigen Schwerlastverkehr mit über 44 Tonnen Gesamtlast wird die Brücke dagegen gesperrt.