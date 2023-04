Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vorurteilen und Rassismus aktiv begegnen, Demokratie nachhaltig stärken und damit Extremismus vorbeugen – das will Respektcoach Raphael Burckhardt. Seit einem Jahr arbeitet er an der Realschule plus in Kandel. An ein festgelegtes Programm ist er nicht gebunden. Zum Glück, denn Flexibilität ist seine Stärke.

Kann man in nur 45 Minuten ein Radikaler werden? Nein, das geht nicht. Irrtum! Dass es doch funktioniert, haben im Dezember die Schüler der 10. Klassen der Realschule plus in Kandel am