„Aus Alt mach Neu“ – unter diesem Motto startet in Wörth ein Reparaturcafé. Es werden noch handwerklich geschickte Mitstreiter und Mitstreiterinnen gesucht.

Das Reparaturcafé ist ein gemeinsames Projekt der Neuen Energie Wörth (NEW) und des Mehrgenerationenhauses (MGH). „Wir wollen den Bürgern Hilfe zur Selbsthilfe geben und Maßnahmen zur Erreichung der Reduzierung des CO 2 - Ausstoßes durchführen“, sagt NEW-Projektentwickler Michael Bach. Die Idee: Defekte oder ältere Haushaltsgeräte und kleinere Möbelstücke – alles, was keinen Verbrennungsmotor hat – kann repariert werden. Dafür stehen erfahrene Helfer bereit.

Zunächst einmal im Monat

Das Reparaturcafé wird vom 6. Februar an jeden Dienstag im Monat von 18 bis 20 Uhr in den Räumen des MGH in der Ahornstraße 5 stattfinden. Das Team des Reparaturcafés freut sich über handwerklich Begabte, die ihre Fähigkeiten einbringen möchten, um anderen zu helfen und damit einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten. Bach ist erfreut über die bisherige Resonanz. „Sieben Leute haben bereits fest zugesagt, hier ehrenamtlich arbeiten zu wollen. Die Reparaturen sind kostenlos, eine Spendendose ist aufgestellt. Von diesem Geld wollen wir dann Reparaturmaterialien zur besseren Ausstattung anschaffen“, so Bach.

Am Anfang soll das Reparaturcafé einmal im Monat stattfinden. Wenn der Bedarf aber entsprechend groß sein sollte, werden auch mehrere Tage angeboten.

Info

Wer sich im Reparaturcafé engagieren möchte, kann am Dienstag, 6. Februar, vorbei kommen. Für eine bessere Planung ist eine Voranmeldung bei Michael Bach per E-Mail unter michael.bach@newe-gmbh.de oder 07271 131622 erwünscht.