Zum 33. Mal findet ein überregionales Hallenhandball-Jugendturnier von Freitag, 6. September, bis Sonntag, 8. September, in Wörth statt. Der veranstaltende TV Wörth meldet eine neue Rekordbeteiligung. Waren es vor zwei Jahren noch 50 Mannschaften, letztes Jahr 70, so wollen dieses Jahr über 90 Teams aus Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und dem Elsass daran teilnehmen. Das bedeutete vor allem für die Organisatoren und Spielplanersteller Ralf Breitinger und Günter Zapf einen bedeutend größeren Aufwand. Dazu kam das Problem, dass die Sporthalle des Europa-Gymnasiums weiterhin nicht genutzt werden kann. Dafür kann dieses Jahr zum ersten Mal die Rheinhalle in Maximiliansau neben der IGS-Halle und der Bienwaldhalle in Anspruch genommen werden. Sonst hätte der TV Wörth zahlreichen Teams absagen müssen.

Viele Jugendmannschaften – vor allem aus Baden-Württemberg, aber auch aus der Nordpfalz – kommen erstmals nach Wörth. Direkt vor dem Saisonstart haben die Teams von den Minis bis zur A-Jugend die optimale Möglichkeit, sich für die Meisterschaftsrunde einzuspielen. Es gibt wie bisher viele Preise zu gewinnen, lässt der Veranstalter wissen. Die besten Teams bekommen wieder die begehrten Turnier-T-Shirts, bei den A- und B-Jugenden auch Geldpreise. Für Speisen und Getränke ist bestens gesorgt.