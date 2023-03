Der Bürgermeister hüllt sich hinsichtlich der Kosten für den Rechtsstreit mit der Kita-Leiterin in Schweigen. Doch die Stunde der Wahrheit steht bevor.

Die Stadt Kandel hat zwei Prozesse vor Arbeitsgerichten verloren, weil sie eine Kita-Leiterin fälschlicherweise gekündigt hatte. Das Thema beschäftigt den Stadtrat, meist nichtöffentlich, schon seit Jahren.

Wenn der CDU-Bürgermeister nun zwar längst weiß, dass die Kosten für den Rechtsstreit vorliegen, dann aber ein CDU-Ratsmitglied auf eine entsprechende Frage an eben diesen Bürgermeister keine Antwort bekommt, dann spricht das Bände. Vielmehr glaubt der Bürgermeister, den Ball mit einem Lächeln an die Verwaltung weiterspielen zu können .

Das Trauerspiel rund um den Rechtsstreit geht damit in eine weitere Runde. Die Opposition hat sich in der Sache zwar offensichtlich längst in stille Resignation verabschiedet. Nun wurde aber öffentlich deutlich, dass auch von einem Vertrauensverhältnis zwischen Bürgermeister Michael Niedermeier und seiner Fraktion schon lange keine Rede mehr sein kann.

Bald wird der Rechnungshof seinen Prüfbericht abgeben. Dieser muss dann sogar veröffentlicht werden, so will es das Gesetz. Vielleicht ein Moment der Wahrheit für einen Bürgermeister, der immer noch nicht verstehen will, dass ein Fehler nicht dadurch verschwindet, in dem man konsequent versucht, ihn zu vertuschen.