Eine Rauchsäule stieg am Freitag um die Mittagszeit bei Jockgrim in den Himmel: Bei einem Feuer sind vier Gartenhütten abgebrannt. Das Gelände befindet sich an der L540 von Wörth nach Jockgrim kurz vor dem Ortseingang Jockgrim gegenüber dem Wasserwerk. Über die Brandursache gibt es bisher nur Gerüchte: Demnach soll sich eine Photovoltaik-Anlage entzündet haben. Ine einem der abgebrannten Gebäude befanden sich auch Gasflaschen, von den möglicherweise zwei sich entzündet haben. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz waren Feuerwehren aus Jockgrim, Wörth und Kandel.