Am Dienstag wurden gegen 21.05 Uhr die Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr Wörth wegen einer Rauchentwicklung im Industriegebiet Wörth alarmiert. Vor Ort stellten sie fest, dass sich in einer papierverarbeitenden Firma im Oberwald im Förderbandbereich eine größere Menge an Papierstaub erhitzt hatte. Von der Feuerwehr wurden Lösch- und Sicherungsmaßnahmen eingeleitet, so dass ein größerer Schaden vermieden werden konnte.