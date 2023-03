Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Immer mehr Raser: Weil Fahrer vor allem an den Westheimer Ortseingängen immer öfter deutlich zu schnell fahren und für gefährliche Situationen sorgen, schafft die Kommune nun zwei Geschwindigkeitsanzeigetafeln an. Die Gemeinde will nicht nur an das Gewissen der Verkehrsteilnehmer appellieren, sondern strebt damit ein noch viel wichtigeres Ziel an.

Beim Thema Verkehr – die anvisierte Öffnung des Hirschgrabens ausgenommen – ist sich der Ortsgemeinderat Westheim einig: FWG, SPD und CDU wollen Raser bremsen, Bürger dadurch