Randale am Wörther Bahnhof im Parkhaus wurde der Polizei am Sonntagabend um 23 Uhr über Notruf mitgeteilt. Dort fand die Polizei den 25-jährigen Aggressor mit seinem E-Bike in betrunkenem Zustand vor. Im Verlauf einer Unterhaltung mit einer fünfköpfigen Personengruppe sei er plötzlich wütend geworden und hätte eine 16-Jährige getreten und an den Haaren gezogen. Aufgrund der Fahrt mit dem E-Bike wurde der 25-Jährige einem Alkoholtest unterzogen, der einen Wert von 2,05 Promille ergab. Neben einer Strafanzeige wegen Körperverletzung erwartet ihn nun eine weitere wegen Trunkenheit im Verkehr. Während der Aufnahme verhielt er sich weiterhin aggressiv, indem er auf die Anwesenden zuging und sie beschimpfte. Aus diesem Grund musste er zur Verhinderung weiterer Straftaten die Nacht in einer Gewahrsamszelle der Polizei verbringen.