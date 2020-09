Mit fünf Monaten Verspätung haben sich die Delegierten der IG Metall Neustadt zu den turnusmäßigen Wahlen getroffen. Änderungen ergab die Abstimmung nicht, Ralf Köhler und Harald Lange wurden als Bevollmächtigte bestätigt.

Geplant war die Veranstaltung ursprünglich für April, Corona machte dem allerdings einen Strich durch die Rechnung. Unter strengen Hygieneauflagen traf man sich nun in der Festhalle Wörth. Köhler erhielt bei der Abstimmung 90,8 Prozent der Stimmen und bleibt damit bis 2023 Erster Bevollmächtigter sowie Kassierer, Lange wurde mit 74,4 Prozent als Zweiter Bevollmächtigter bestätigt.

Köhler und Lange betonten ihren Anspruch, die Herausforderungen der Zukunft proaktiv zu gestalten: „Wir wollen die Anliegen der Mitglieder in der Transformation und der Sachverstand von Expertinnen und Experten verstärkt aufgreifen und die Betroffenen intensiver an der Entwicklung von Lösungsstrategien sowie deren Durchsetzung beteiligen“, erklärten sie. Eine positive Nachricht und ein gutes Signal dafür sei die Ankündigung des Mercedes Werks Wörth, die Serienproduktion für elektrische LKW ab 2021 in Wörth anlaufen zu lassen. „Dafür haben Betriebsrat und die IG Metall gekämpft. Mit der künftigen Serienmontage des Elektro Actros verbinden sich Innovation und Zukunft für das Werk und die Beschäftigten in der Südpfalz,“ sagte Ralf Köhler.