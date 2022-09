Der Rhein-Radweg am Wörther Altwasser zwischen Friedrichstraße Wörth (am Spielplatz) und Wegedreieck am Pumpwerk Jockgrim ist ab Dienstag, 20. September, bis 15. Dezember, wegen Rodungsarbeiten gesperrt. Ziel ist laut Landesbetrieb Mobilität (LBM) Speyer die Reduzierung schilfbeschattender Gehölze im Wörther Altwasser als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme für den Bau der zweiten Rheinbrücke. Zwischen Ende Januar und Anfang April war der Radweg schon einmal wegen Rodungsarbeiten gesperrt. Wegen starker Niederschläge im Februar, hoher Pegelstände und der Brutsaison der Vögel haben sie sich verzögert und wurden unterbrochen. Die Umleitung ist ausgeschildert und verläuft auf dem Radweg entlang der L540 sowie über Wirtschaftswege.