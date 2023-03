Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nicht überall, wo ein Campingplatz sein soll, gibt es auch einen. Radfahrer, die nach einem langen Tag erschöpft ankommen, müssen weiterfahren. Aus Sicht der Dauercamper gibt es durchaus Möglichkeiten.

Regelmäßig treffen am Campingplatz in Sondernheim Radreisende ein, sagt Ernst Schramm. Er ist einer der Dauercamper auf dem Sondernheimer Campingplatz am Baggersee. Meist seien es Deutsche,