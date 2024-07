Ein 48-jähriger Pedelec-Fahrer hat am Montag ein Auto am Straßenrand übersehen und krachte in die Heckscheibe des Pkws. Wie es dazu kam: Gegen 14.10 Uhr war der Radfahrerin der Dorschbergstraße unterwegs. Wegen eines Schleifgeräusches an seinem Vorderrad beugte er sich laut Polizei während der Fahrt nach vorne, um die Ursache zu beheben. Dabei übersah er das geparkte Fahrzeug. Eine Notbremsung im letzten Moment konnte den Aufprall nicht mehr verhindern. Die Heckscheibe des Autos wurde beschädigt. Der 48-Jährige zog sich Prellungen an Armen und im Gesicht zu. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von circa 800 Euro. Der E-Bike-Fahrer trug einen Fahrradhelm.