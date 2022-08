Am Samstag, 13., und Sonntag, 14. August, findet auf dem Gelände des Schützenvereins Wörth das 37. internationale Country- und Westerntreffen statt. Die Bevölkerung ist eingeladen, bei Pulverdampf und Kanonenschüssen den „Wilden Westen“ kennen zu lernen. Neben einem Besuch im Saloon oder bei den ausstellenden Händlern, kann das Wettkampfschießen mit historischen Vorderladerwaffen besichtigt werden. Am Samstag ab 14 Uhr (Schießbetrieb bis 19 Uhr) beginnt der Festbetrieb. Für Stimmung sorgt die Country Band „Country Kings“. Die Line-Dance-Gruppe und der Heimatverein werden Western-Tänze vorführen. „Feuerwasser“ und andere Getränke werden im Saloon ausgeschenkt. Am Sonntag ist von 9 bis 13 Uhr der Schießbetrieb geöffnet. Siegerehrung gegen 16 Uhr. Natürlich ist an allen Tagen für das leibliche Wohl gesorgt.