Die Kulturgemeinde und mehrere Vereine laden zum gemeinsamen Public Viewing der Deutschland-Spiele bei der Fußball-WM ein.

Während der Fußball-Weltmeisterschaft wird die Kulturgemeinde in Zusammenarbeit mit einigen Rülzheimer Vereinen die drei Gruppenspiele der deutschen Mannschaft als öffentliche Public-Viewing-Veranstaltungen mit Live-Übertragungen auf einer Großbildleinwand anbieten.

Das erste Gruppenspiel gegen Curacao findet am Sonntag, 14. Juni (Anstoß: 19 Uhr), ab 16 Uhr auf der ehemaligen Straußenfarm statt, das zweite Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste (Anstoß: 22 Uhr) am Samstag, 20. Juni, auf der Festwiese im Rahmen des Musikfestes des Musikvereins. Das dritte Gruppenspiel gegen Ecuador (Anstoß: 22 Uhr) wird am Donnerstag, 25. Juni, ab 19 Uhr beim Feuerwehrhaus im Nordring übertragen.

Ziel des Angebots ist „ein lebendiger, vielfältiger und gemeinschaftlicher Fußball-Sommer-Garten, bei dem möglichst viele Vereine sichtbar werden und sich mit ihren Möglichkeiten einbringen können“, so die Kulturgemeinde.

Viele Vereine stünden heute unter anderem durch demografische Entwicklungen, rückläufiges ehrenamtliches Engagement und steigenden organisatorischen Aufwand zunehmend vor der Herausforderung, Veranstaltungen allein stemmen zu können. „Als Kulturgemeinde möchten wir deshalb Vereine und Menschen zusammenbringen und dazu beitragen, Kräfte zu bündeln, Verantwortung zu teilen und gemeinsam wieder mehr möglich zu machen.“

Besonders erfreulich sei, dass mehrere Vereine sich aktiv einbringen und das Projekt gemeinsam mitgestalten. „Denn genau dieses Miteinander macht den Fußball-Sommer-Garten aus.“

Die Bewirtung übernehmen die Pfälzer GuggeGlucke, der Ski- und Snowboard-Club, der Tanzsportclub, der Musikverein, die Karnevalsgesellschaft, die Feuerwehr und die Eventfactory.

Ob auch die Spiele der K.-o.-Runde gemeinsam übertragen werden, will die Kulturgemeinde im Verlauf der Gruppenphase entscheiden – abhängig davon, „wie die Veranstaltungen angenommen werden und wie sich Beteiligung, Aufwand und Organisation entwickeln“.