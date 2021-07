Dieses Jahr ist das Problemmüllfahrzeug schon im Juli wieder im Landkreis Germersheim unterwegs. Dabei werden neben Problemabfall auch alte und defekte Kleinelektrogeräte am Problemmüllfahrzeug angenommen.

Die Anzahl der Sammeltermine in den beiden Städten Germersheim und Wörth wird in der zweiten Jahreshälfte deutlich aufgestockt. Statt bisher zwei Terminen im Frühjahr und Herbst werden in diesen beiden Orten dieses Jahr jeweils sieben Sammeltermine an Samstagen mit dem Problemmüllmobil angeboten.

In Wörth sind die Zusatztermine am 31. Juli, 14. August, 30. Oktober, 27. November, und 18. Dezember, Am Messplatz (Parkplatz Festhalle) jeweils von 9 bis 13 Uhr.

In Germersheim kommt das Problemmüllmobil zusätzlich am 7. August, 9. Oktober, 6. November und 4. Dezember, an die Waldstraße (Parkplatz bei der ARGE), jeweils von 9 bis 13 Uhr.

Die zusätzlichen Termine sind für alle Bürgern im Kreis. Auch an diesen zusätzlichen Problemmüllterminen werden Kleinelektrogeräte kostenlos entgegengenommen.

Bei der mobilen Problemmüllsammlung werden folgende Abfälle angenommen: Farben (keine Dispersionsfarben), Lacke, Lösungsmittel, Haushaltschemikalien, Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen, nicht vollständig entleerte Spraydosen sowie Pflanzenschutzmittel.

Aus Gründen der Sicherheit sollten die Problemstoffe keinesfalls abgestellt, sondern nur persönlich am Schadstoffmobil abgegeben werden. Altöl kann bei der Sammlung nicht angenommen werden. Verkaufsstellen von Motoren- und Getriebeöl sind verpflichtet, das Altöl von ihren Kunden kostenlos zurückzunehmen. Die zentrale Altölannahmestelle für den Kreis Germersheim befindet sich bei der Firma Suez Süd in Rülzheim. Dort kann neben den mobilen Sammlungen ebenfalls Problemmüll abgegeben werden. Geöffnet ist Montag bis Freitag von 8 bis 12 und von 12.45 bis 16.15 Uhr sowie samstags von 8 bis12.45 Uhr.

Info

Alle Standorte und Termine des Problemmüllfahrzeuges sind im Internet unter www.kreis-germersheim.de/abfallwirtschaft Rubrik „Wir holen ab“ unter dem Punkt Problemmüllsammlung zu finden.