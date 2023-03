Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Aus dem Friseurgeschäft „Haar und Wohlfühlen“ wird der Salon Dana Schilling.

Die Friseurmeisterin aus Hördt hat den in den vergangenen Wochen umgestalteten Laden in der Karl-Silbernagel-Straße in Bellheim von ihrer Cousine Astrid Bauer übernommen, die ihn