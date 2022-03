Nachdem die Preisverleihung des Lesesommers Rheinland-Pfalz aufgrund der Pandemie vergangenes Jahr verschoben wurde, wurde diese jetzt nachgeholt. 78 Kinder und Jugendliche haben 2021 an der Leseaktion der Stadtbibliothek teilgenommen und innerhalb von acht Wochen 561 Bücher gelesen. Bürgermeister Marcus Schaile ehrte die sechs jungen Preisträger und Preisträgerinnen. Die fleißigsten Leserinnen und Leser erhielten Buchgutscheine vom Förderverein „Freunden der Stadtbibliothek Germersheim“. Der 1. Platz ging an die 10-jährige Lamar Lafi. Sie hat 69 Bücher gelesen und bewertet. Für diese hervorragende und außergewöhnliche Leistung wurde sie mit einem Buchgutschein über 40 Euro belohnt. Der 2. Platz ging an die 10-jährige Berfin Tekdas (53 Bücher) sowie den 11-jährigen Adam Lafi (49 Bücher). Beide erhielten einen Buchgutschein über jeweils 30 Euro. Drei dritte Plätze gingen an Ali-Osman Tekdas (9 Jahre, 38 Bücher), Michelle Levermann (15, 25 Bücher) und Linda Orschel (10, 20 Bücher). Sie erhielten je einen Buchgutschein über 20 Euro.