Eine orthopädische Praxis in der Scheffelstraße 5, Kandel eröffnet Hein Schnell. Der Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie bietet ab sofort moderne Therapieverfahren an, mit dem Schwerpunkt auf manuelle und osteopathische Medizin. Es werden grundsätzlich alle Krankheitsbilder und Symptome am Bewegungsapparat bei Erwachsenen und Kindern behandelt, gegebenenfalls in Kooperation mit entsprechenden Zentren und Kliniken, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Mit Handgriff- und Mobilisationstechniken werden körperliche Blockierungen gelöst. Weitere Therapieansätze sind die Extrakorporale Stoßwellentherapie (ESWT), Akupunktur und die Injektionsverfahren an der Wirbelsäule und den großen und kleinen Gelenken. Besonderer Schwerpunkt der Praxis sind alle typischen Erkrankungen am kindlichen Bewegungsapparat, darunter Schädeldeformitäten oder Untersuchungen von Schreibabys.

Der Mediziner Schnell hat keinen Vertrag mit der kassenärztlichen Vereinigung. Deshalb werden die Behandlungskosten privat bezahlt und richten sich nach der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ)

Kontakt

Praxis Hein Schnell, Scheffelstraße 5, 76870 Kandel, Telefon 07275 7290193, www.heinschnell.de, E-Mail kontakt@heinschnell.de