Am Freitag hat die Polizei Wörth an unterschiedlichen Stellen im Dienstgebiet den Verkehr kontrolliert. Dabei wurden im Bereich Erlenbach an der Einmündung der A65-Anschlussstelle Kandel-Nord in die L542 fünf Autofahrer erwischt, die das dortige Stoppschild missachteten. Sie wurden laut Polizei verwarnt. Außerdem wurde in der Hatzenbühler Straße in Jockgrim die Geschwindigkeit gemessen. In dieser Straße gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern. Insgesamt ergaben sich laut Polizei bei den Messungen 13 Geschwindigkeitsverstöße. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit betrug 48 km/h.