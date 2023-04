In den vergangenen Tagen sind in der Verbandsgemeinde Kandel vermehrt ältere Menschen von falschen Polizeibeamten angerufen worden. Die Polizeidirektion Landau warnt vor diesen Betrugsversuchen. „Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten“, rät die Polizei. Auch solle man Unbekannten nicht die Tür öffnen. Im Zweifel solle man eine Vertrauensperson hinzuziehen, etwa Nachbarn oder nahe Verwandte. Auf gar keinen Fall sollte unbekannten Personen Geld oder Wertsachen übergeben werden. Wer verdächtige Anrufe erhalten hat, sollte die Polizeidirektion Landau, Telefon 06341 287-0, darüber informieren.