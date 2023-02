Derzeit kommt es wieder vermehrt im Kreis Germersheim zu sogenannten Schockanrufen. Darauf weist die Polizeidirektion Landau hin. Es geht im Bereich Wörth um Betrugsversuche, bei denen die Anrufer behaupten, dass ein naher Angehöriger einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hat. Die Senioren sollen dann eine Kaution stellen, damit der Angehörige nicht ins Gefängnis muss. Die Polizei rät: Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten. Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, wie Nachbarn oder nahe Verwandte. Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen. Wenden Sie sich an das örtliche Polizeirevier. Erzählen Sie der Polizei von den Anrufen. Die Polizeidirektion Landau ist unter der Telefonnummer 06341-2870 erreichbar, die Polizeiinspektion Wörth unter 07271-92210 und die Polizei in Germersheim unter 07274-9580.