Ein 13-jähriger Junge aus Kandel wird seit Samstag, 28. September, vermisst. Er verließ an diesem Tag eine Jugendeinrichtung in Kandel und wurde zuletzt im Bereich der Robert-Koch-Straße gesehen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Laut Polizei konnte der Vermisste trotz intensiver Suchmaßnahmen bisher nicht gefunden werden. Die Polizei betont, dass für vermisste Kinder besonders strenge Regeln gelten, auch wenn bislang keine Hinweise auf eine konkrete Gefahr vorliegen. Deshalb wird die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten. Der Junge ist etwa 160 bis 170 Zentimeter groß, schlank und hat blonde Haare. Weitere Informationen, einschließlich Name und Foto gibt es bei der Polizeihomepage unter: https://s.rlp.de/9KgL89u. Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06341 2870 an die Kriminalinspektion Landau zu wenden. Beim direkten Sichtkontakt mit dem Jungen soll die Polizei sofort über den Notruf 110 informiert werden.