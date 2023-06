Am Mittwochvormittag haben bei der Polizei in Wörth mehrere Verkehrsteilnehmer einen Schlangenlinien fahrenden Pkw auf der Landstraße zwischen Rheinzabern und Kandel gemeldet. Polizeikräfte konnten das Fahrzeug in Kandel stoppen. Beim 52-jährigen Fahrer bemerkten die Beamten Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,05 Promille. Die Weiterfahrt wurde laut Polizei untersagt und der Führerschein beschlagnahmt. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.