Wörther Polizeibeamte kontrollierten am Samstag gegen 20.15 Uhr auf einem Mitfahrerparkplatz in Kandel zwei Lastwagenfahrer, welche dort ihre Ruhezeiten einhalten wollten. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass beide Berufskraftfahrer erheblich dem Alkohol zugesprochen hatten: Das Atemalkoholgerät der Polizei zeigte 2,20 und 3,21Promille an. „Die Fahrzeugschlüssel für die beiden Lastwagen wurden bis zum Erreichen der Nüchternheit sichergestellt“, heißt es im Polizeibericht.