Es sah erst aus wie ein Fall für die Kriminalpolizei - und war dann doch keiner: Am Mittwochabend wurde der Polizei Wörth in der Industriestraße ein unbesetztes Auto gemeldet, das an einem Feldweg mit geöffneter Fahrertür stehe. Das Fahrzeug befinde sich dort schon seit mehreren Stunden. Polizeikräfte fanden schließlich vor der Fahrertür einen Schuh.

Einige Meter weiter lag ein Mann regungslos im hohen Gras. Die Polizeibeamten sprachen den 55-jährigen Mann aus Rheinzabern an und dieser erwachte aus seinem Schlaf. Bei ihm konnte deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Test ergab zwei Promille. Der 55-jährige gab an bereits mittags hier geparkt und bis in die Abendstunden Alkohol getrunken zu haben. Anschließend habe er das Bedürfnis verspürt zu schlafen.

Sein Fahrzeug wurde verschlossen und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Er wurde nach Hause gebracht, wo er weiterhin seinen Rausch ausschlafen konnte. Ob der Mann bereits betrunken an den Ort fuhr, konnte nicht abschließend geklärt werden, so die Polizei in ihrem Bericht