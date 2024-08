Mit Ludwig Pfanger wurde jetzt ein Urgestein der Kandeler Kommunalpolitik mit der Landesehrennadel ausgezeichnet.

Pfanger ist seit mehr als 40 Jahren in der Kandeler Stadtpolitik aktiv und gehört von 1991 bis heute auch dem Verbandsgemeinderat an. Dabei ist Pfanger federführendes Mitglied bei der Freien Wählergruppe auf Stadt- und Verbandsgemeindeebene und auch deren Fraktionsvorsitzender im Stadtrat. Zuletzt kandidierte der 74-Jährige im Juni für das Amt des Bürgermeisters von Kandel.

Der selbstständige Diplom-Ingenieur ist Experte für regenerative Energien und betreut Photovoltaik-Systeme. Erstmals war Ludwig Pfanger 1986 in den Stadtrat gewählt worden, dem er mit kurzer Unterbrechung bis heute angehört. Hier wirkte er nicht nur in mehreren Ausschüssen aktiv mit, sondern übernahm von 1994 bis 1999 auch das Amt des Beigeordneten. Der Fußballfan ist glühender Anhänger des 1. FC Kaiserslautern, nicht weniger interessiert er sich für alte Autos, die er mit viel Liebe zum Detail restauriert und pflegt. So verwunderte es eigentlich niemanden, dass er 2016 die Gründung eines Oldtimer-Clubs in Kandel initiierte und seit dessen Gründung auch als agiler Präsident amtiert. Bei ihm laufen die Fäden für alle Oldtimer-Ausstellungen zusammen, die bisher bereits Tausende von Besuchern nach Kandel gelockt haben.

Pfanger war auch lange Vorstand des VFR Kandel und gehört zu den Gründungsmitgliedern des FC Bienwald. Jahrelang trainierte er Jugendfußballer und initiierte die Außenstelle des DFB-Stützpunktes in Minderslachen. Ausgezeichnet wurde er ferner für mittlerweile mehr als 130 Blutspenden.

Die Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, unterzeichnete noch die Verleihungsurkunde zur Landesehrennadel, die Landrat Fritz Brechtel am Dienstag in der Kreisverwaltung an Ludwig Pfanger überreichen konnte.