Der analoge Wahl-O-Mat macht am Donnerstag, 12. März, in Germersheim Station. Von 11 bis 15 Uhr können Interessierte auf dem Campus der Johannes-Gutenberg-Universität (An der Hochschule 2, Foyer des Neubaus) die analoge Version des digitalen Wahl-O-Mats ausprobieren, wie die Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz informiert. Der rheinland-pfälzische Landtag ist ebenfalls mit einem Demokratiestand vertreten, der weitere Mitmachaktionen bietet. Der digitale Wahl-O-Mat zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz ist ein Angebot der Bundeszentrale für politische Bildung und der Landeszentrale, das anhand von Fragen zeigt, welche der zur Wahl stehenden Parteien den eigenen Positionen am nächsten sind. In der analogen Version können Wähler die 38 Fragen physisch beantworten und vor Ort über demokratische Belange diskutieren.

Seit Dienstag, 24. Februar, touren die Landeszentrale und der Landtag Rheinland-Pfalz mit dem analogen Wahl-O-Mat durch Rheinland-Pfalz. „Die Wahltour bietet eine hervorragende Gelegenheit, sich spielerisch und interaktiv mit den politischen Themen auseinanderzusetzen, die unser Bundesland bewegen“, erklärt Bernhard Kukatzki, Direktor der Landeszentrale.