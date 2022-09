Die Wirtschafts- und Arbeitswelt befindet sich in einer tiefgreifenden Transformation. Diese bietet den Beschäftigten und Unternehmen viele Chancen. Digitalisierung, neue Arbeitsformen, Flexibilisierung, Qualifizierung – das sind Stichworte, die in diesem Zusammenhang immer wieder fallen und die in der Regel viel zu vage bleiben. Was beutet Transformation für mich persönlich? Welche Berufsbilder sind besonders vom Wandel betroffen? Welche Rolle spielen heute und in Zukunft Mitbestimmung und Tarifbindung? Und: Gibt es für mich Unterstützung bei der persönlichen Weiterentwicklung? Die SPD-Landtagsabgeordnete Katrin Rehak-Nitsche lädt am Donnerstag, 22. September, zu einer Gesprächsrunde ins Foyer der Festhalle in Wörth ein, in der diese und weitere Fragen rund um die Transformation der Arbeitswelt mit Alexander Schweitzer (SPD), Staatsminister für Arbeit, Soziales, Digitalisierung und Transformation, diskutiert werden. Weitere Gäste im Podium sind Thomas Rigotti, Professor am Leibniz-Institut für Resilienzforschung in Mainz und Sabine Mesletzky, Regionalleiterin Industrie und Handelskammer (IHK) in Ludwigshafen. Los geht es um 18 Uhr. Um Anmeldung wird gebeten bis zum 20. September an das Wahlkreisbüro der SPD-Abgeordneten Rehak-Nitsche per E-Mail an buero@rehak-nitsche.de oder per Telefon unter 07271 5088088.