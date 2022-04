Die Pflegekräfte im Landkreis sind sauer – zumindest die ungeimpften. Gut 50 Personen haben am Donnerstag lautstark vor dem Gesundheitsamt in Germersheim gegen die Impfpflicht für in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen Beschäftigte demonstriert. Symbolisch wurde die Pflege zu Grabe getragen. „Unser Pflegepersonal erst die Helden, dann die Geächteten der Coronapolitik“, stand auf dem Sarg zu lesen. Die vom Gesundheitsamt an ungeimpfte Pflegekräfte verschickten Briefe wurden als Nötigung bezeichnet. Die gesundheitlichen Risiken der Impfung würden von der Politik ignoriert, behaupteten die Organisatoren. Gesundheitsminister Karl Lauterbach wurde zum Rücktritt aufgefordert.

Auch das Gesundheitsamt Germersheim bekam über das Portal des Landes Pflegekräfte ohne Impfschutz gemeldet. Diese seien inzwischen alle angeschrieben worden, vereinzelt habe es Rückmeldungen gegeben, teilte eine Sprecherin des Kreises mit. Die Anhörungsverfahren hätten noch nicht begonnen, entsprechend seien auch noch keine Betretungsverbote ausgesprochen worden. „Solange können auch ungeimpfte Pflegekräfte weiter arbeiten“, sagte die Sprecherin des Kreises.