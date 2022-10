Aus einem einst losen Zusammenschluss von Städten und Gemeinden sowie Bürgerinnen und Bürger aus Baden, der Südpfalz und dem Nordelsass entwickelte sich der „Pamina-Rheinpark“. In diesem Jahr wird dessen 25-jähriges Bestehen am Freitag, 21. Oktober, um 19 Uhr, mit einer „Dreiländer-Kulturveranstaltung“ in die Festhalle Wörth gefeiert. Hochleistungssport, Comedy und ein elsässischer Liedermacher stehen auf dem Programm der „Dreiländer-Kulturveranstaltung“. In Wörth soll die Museumslandschaft des „Pamina-Rheinpark“ auch bald Nachwuchs bekommen. Am ehemaligen Kieswerk am Schauffele-See soll ein Museum über die Kiesförderung unter dem Motto „Revitalisierung Oberrhein“ installiert werden.

Info



Weitere Informationen zu der Veranstaltung und dem Kartenkauf gibt es im Internet: www.pamina-rheinpark.org.