Ende November vergangenen Jahres erfolgte der Spatenstich zum ersten Bauabschnitt der Ottstraße in Wörth, der zentralen Straße im Altort. Jetzt ist er – mit einiger Verspätung – fertig gestellt und kann für den Verkehr frei gegeben werden.

Zahlreiche Anwohner und Mandatsträger waren zur offiziellen Eröffnung bei strahlendem Sonnenschein und hochsommerlichen Temperaturen am Mittwoch gekommen. „Eigentlich sollte dieser Abschnitt schon früher in Betrieb gehen. Aber einiges wurde im Boden gefunden, womit man nicht gerechnet hatte und was die Firmen zu viel Handarbeit gezwungen hat“, sagte Bürgermeister Dennis Nitsche bei der Begrüßung. „Drei weitere Abschnitte werden folgen, bei denen die Arbeiten wohl nicht anders aussehen werden. Geduld ist angesagt“, sagte er. Dafür könne man aber schon erahnen, wie die Straße als Aushängeschild am Schluss aussehen wird, wenn auch noch die im Herbst zu pflanzenden Bäume fehlen: eine schmälere Fahrstraße, breitere Gehwege und helles Pflaster.

Vorrang für Fußgänger und Radfahrer

Der stellvertretende Ortsvorsteher, Andreas Hella, bezeichnete den Abschnitt als „erstes großes gelungenes Experiment für die folgenden Projekte. Fußgänger und Radfahrer haben in Zukunft den Vorrang in der Fahrradstraße.“

Mit dem Umbau der Ottstraße als erste große Veränderung soll nach jahrelangen Überlegungen und Planungen die Lebens- und Aufenthaltsqualität im Altort für Anwohner und Gewerbetreibende verbessert werden. Danach sollen die nächsten nahe gelegenen Straßen umgestaltet werden. Die Stadt hat rund eine Million Euro für das Vorhaben in die Hand genommen, unterstützt durch Förderungen des Landes und des Bundes.