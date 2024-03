Gekochte bunte Ostereier verkauft die CDU zum Stückpreis von 45 Cent am Samstag, 23. März, 7.30 bis 12 Uhr, vor der VR-Bank in Sondernheim und am Paradeplatz in Germersheim. Am Dienstag, 26. März, wird der Verkaufsstand von 8.30 bis 12.30 Uhr, gegenüber der Stadtverwaltung stehen. Ab einer Bestellmenge von mindestens zehn gefärbten Eiern, die vom Geflügelhof Schönung in Erlenbach stammen, wird in Germersheim und Sondernheim ein Lieferdienst angeboten, teilt die CDU mit. Vorbestellungen sind möglich bei Thorsten Rheude, E-Mail: kontakt@thorsten-rheude.de, Telefon 07274 9738723.

Beim Ostereierverkauf in der Verbandsgemeinde Kandel wurden laut CDU in den letzten Jahren über 31.000 Eier verkauft. Der Erlös sei für soziale Zwecke gespendet worden. Dieses Jahr sollen das Geld zu gleichen Teilen der Förderverein Kindernotarztwagen und Terra Mater Lustadt erhalten. Der Kindernotarzt sei nahezu rund um die Uhr ehrenamtlich besetzt und im Umkreis von 30 Kilometern um Speyer unterwegs, versorge folglich auch Germersheim und Umgebung. Terra Mater biete entlaufenen, beschlagnahmten und ausgesetzten Tieren Schutz. Im Schnitt würden die Ehrenamtlichen 1000 Tiere pro Jahr retten, versorgen und zum größten Teil wieder vermitteln oder auswildern.