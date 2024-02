Am ersten Märzwochenende wird in der Bienwaldhalle der Frühlings- und Ostermarkt veranstaltet. Angekündigt sind unter anderem Dekoartikel, Stoffe und Keramik. Auch handgefertigten Ostereier können die Besucher und Besucherinnen des Frühlings- und Ostermarkts bestaunen und kaufen. Erstmals mit dabei sind laut Mitteilung der Stadt auch Aussteller, die Honig- und Käsespezialitäten sowie gefärbten Ostereier für den Frühstückstisch und anbieten. Ein Kinderkarussell mit Bastel- und gastronomischen Angebot gibt es ebenfalls an den Markttagen.

Info

Der Markt ist bei freiem Eintritt am Samstag, 2. und Sonntag, 3. März von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Es empfiehlt sich die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Vom Bahnhof ist es ein kurzer Spaziergang bis zur Bienwaldhalle.