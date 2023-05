Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Hin- und Her über eine „Osterruhe“ in Berlin nahm auch die Kirchen bei ihren Osterplanungen voll in Beschlag. Auf den Kirchgang zu Ostern müssen die Gläubigen in der Region in diesem Jahr überwiegend verzichten. Stattdessen bieten die christlichen Gemeinden vielerorts andere Formate für geistige Impulse.

„Wir haben uns schon gedacht, dass es schwierig wird“, sagt Jan Meckler, Pfarrer der protestantischen Kirchengemeinde Rülzheim. Auch ohne die zwischenzeitlich verordnete