Ortsvorsteher Helmut Wesper möchte bei der Kommunalwahl im Juni erneut für das Amt kandidieren. Der Vorstand des SPD-Ortsvereins Wörth hat die erneute Kandidatur einstimmig bestätigt. Endgültig entscheidet die Mitgliederversammlung am 15. Februar, was aber nur eine Formsache sein dürfte. Der 63-jährige Wesper wurde im März 2021 im ersten Wahlgang bei zwei weiteren Mitbewerbern gewählt, als Roland Heilmann nach 17 Jahren aus dem Amt ausgeschieden ist. „Ich habe mich in viele Themen eingearbeitet und viel Zeit investiert“, erklärt Wesper seine erneute Kandidatur. Außerdem sei in den zurückliegenden Jahren einiges erreicht worden.