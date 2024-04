Kürzlich haben Kinder der Wörther Friedenskita mit Ortsbeiräten zusammen ein Blumenbeet angelegt. Das kam so: Der Ortsbeirat Wörth bekam im letzten Haushaltsplan erstmals Geld zur eigenen Verwendung zur Verfügung gestellt. So wurde unter dem Motto „Wörth soll – noch – schöner werden“ Ende 2023 beschlossen, dass mit Kindern der Friedenskita das Blumenbeet angelegt werden soll. Die Initiative zum Projekt kam von einem Ausschussmitglied Sarah Herfurth, damit „die Kids hautnah erleben, wie aus Samenkörnern Blumen werden“. Jetzt wurden die Blumensamen in ein mit gesponsorten Steinen und Mutterboden gestaltete s Beet gesät. Die kleinen Gärtner der Friedenskita wollen regelmäßig danach schauen und das Wachsen in ihrem Beet beobachten.