Beim Thema Oldtimer hat man alte Fahrzeuge vor Augen, die in tadellosem Zustand sind. Zum Oldtimertreffen sind nun über 240 Exemplare angekündigt, die am Samstag in Kandel zu sehen sind.

Alle, die „Blechschätze aus längst vergangenen Tagen“ mögen, können sich freuen, denn der Oldtimer Club Kandel (OCK) lädt bereits zum vierten Mal zum Oldtimer-Treffen ein, bei dem zahlreiche gut erhaltene Autos, Mopeds, Motorräder und Traktoren zu sehen sein werden. Es handelt sich um das größte Treffen dieser Art in der Südpfalz und im Elsass, was auch an der guten Vernetzung des Clubs in der Region liegt. Aktuell rechnet man mit über 300 Fahrzeugen, die bis zum Baujahr 1980 gehen, so Ludwig Pfanger, der den OCK 2016 zum Austausch mit Gleichgesinnten gründete und noch heute dessen Präsident ist. Damit hätte man eine deutliche Steigerung im Vergleich zum Treffen im Vorjahr erreicht, zu dem sich rund 150 Fahrzeuge auf den Weg nach Kandel machten. Laut Pfanger plant man mit rund Gästen, die sich gründlich mit den Ausstellungsstücken auseinandersetzen. Aus diesen Gründen wird nicht nur der eigentliche Veranstaltungsort, die Bienwaldhalle in der Schubertstraße, zur Präsentation benutzt, auch die umliegenden Straßen werden voller Exponate sein.

Die Besucherinnen und Besucher haben Zeit, sich angeregt über die verschiedenen Verkehrsmittel aus vergangenen Jahrzehnten zu unterhalten und dabei vielleicht ein altes Auto zu finden, das sie kennen, weil es Eltern in der eigenen Kindheit fuhren oder weil es vor vielen Jahren das erste eigene Auto war. Unter den angekündigten Fahrzeugen befinden sich viele Seltenheiten. Einer der ältesten noch verfügbaren Rolls Royce wird erwartet, ebenso wie eine Harley Davidson aus dem Jahr 1934. Darüber hinaus gibt es ein Moped zu entdecken, dessen Tank hinten auf dem Schutzblech platziert ist, einen Porsche 356, einen Cadillac mit Acht-Zylinder Motor sowie einen Ford Dixie aus dem Jahr 1935, der noch mit Holzrädern ausgestattet ist.

Die ersten Oldtimertreffen fanden noch auf dem Adamshof statt. Foto: Iversen

Einige amerikanische Jeeps und ein Ford P2, in Fachkreisen wegen seiner Form auch „Barocktaunus“ genannt, sind ebenfalls angekündigt. Wegen der guten Kontakte des OCK zu anderen ähnlichen Clubs überall in der Region, insbesondere zu Kandels französischer Partnerstadt Reichshoffen, reisen sowohl Fahrzeuge als auch Gäste aus dem Elsass an. Beispielhaft sei hier ein Bus aus Wissembourg genannt. Zusätzlich zu den Vehikeln werden auch einzelne Motorenteile ausgestellt, die die Konstruktionen greifbarer machen. Zu diesem Zweck öffnen ausgewählte Automobile im Laufe der Veranstaltung ihre Motorhauben, um den Interessierten einen detaillierten Einblick in ihr Innenleben zu ermöglichen. Viele Besucherinnen und Besucher fasziniert nämlich vor allem die Technik und die Bauweise hinter den Exponaten, die sich von den heutigen am Computer gestalteten Exemplaren deutlich unterscheidet.

Schirmherren der Veranstaltung sind Thomas Gebhardt, der für den Wahlkreis Südpfalz Mitglied des Deutschen Bundestages ist, und Stéphanie Kochert, ihres Zeichens Mitglied der französischen Nationalversammlung. Zur Eröffnung des Treffens sind von beiden kurze Reden erwartet.

Termin

Das Oldtimertreffen findet am Sonntag, 2. Juli, von 9 bis 18 Uhr statt. Der Eintritt zur Ausstellung ist kostenlos. Während des ganzen Tags stehen Essen und Getränke zur Verfügung. Wer noch einen eigenen Oldtimer zum Programm hinzufügen möchte, kann sich per Mail an Oldtimer.Club.Kandel@web.de oder telefonisch unter 07275 3663 anmelden.