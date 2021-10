Zahlreiche Rückfragen zur 2020 und 2021 ausgefallenen und weit über die Grenzen der Stadt Wörth hinaus bekannten Oldienight erreichen die Handballabteilung des TV Wörth. Deshalb teilen die Handballer mit, dass die gekauften Eintrittskarten für 2020 auf jeden Fall ihre Gültigkeit für die am 26. März 2022 geplante Rock- Classic & Oldie-Night behalten. Rechtzeitig davor wird es weitere Infos in der Presse, bei den Vorverkaufsstellen und in den sozialen Medien geben. Wenn es gewünscht wird, ist es aber auch weiterhin möglich, die Karten zurück zu geben. Die zentrale Kartenrückgabe ist bei „Lotto-Toto“ Mirilla Adam Ottstraße 4 in Wörth (Geschäftszeiten Dienstag bis Freitag 14 bis 18 Uhr, Samstag 8 bis 12 Uhr).