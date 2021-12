Insgesamt sechsmal wählten Jugendliche an Heiligabend von einer Telefonzelle aus in Kandel den Notruf. Als eine Polizeistreife zu einer Überprüfung an der Telefonzelle auftauchte, rannten die Jugendlichen davon. Die Beamten waren allerdings schneller. Zeitgleich war ein Rettungswagen vor Ort erschienen. Dessen Besatzung wurde ebenfalls mit falschen Angaben durch die Jugendlichen alarmiert. Da kein Notfall vorlag, erhielten alle drei Jugendlichen eine Strafanzeige wegen des Missbrauchs von Notrufen, so die Polizei.